Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг человека

Ученые Великобритании и Швейцарии выяснили, как коронавирус поражает мозг человека, больного COVID-19. Инфекция не вызывает гибель нейронов, однако провоцирует воспалительные реакции, которыми могут объясняться неврологические симптомы.

Соответствующую статью специалистов опубликовали в репозитории препринтов bioRxiv. Исследователи изучили распространение и влияние коронавируса в центральной нервной системе трансгенных мышей K18-hACE2, которые экспрессировали человеческий фермент ACE2 – белок, служащий точкой входа вируса в клетку.

Одну группу грызунов заражали низкими дозами коронавируса, а другую сначала заразили вирусом гриппа А, а затем через три дня коронавирусом. Третья группа животных использовалась для контроля. Эвтаназию мышей проводили на третий-седьмой день после введения дозы SARS-CoV-2.

Выяснилось, что коронавирус проникал в ЦНС и распространялся по нейронам на седьмой день инфекции. Сначала он поражал обонятельную луковицу, а затем проникал в нижние области головного мозга и спинной мозг. Инфекция не вызывала гибель нервных клеток, повреждение аксонов или димиелинизацию, однако наблюдалась повышенная активность иммунных клеток нервной системы – макрофагов и Т-клеток, вызывавших умеренное воспаление. Все это сопровождалось гибелью клеток микроглии и эндотелия в ходе апоптоза.

Микроглиоз и апоптоз иммунных клеток указывает на то, что именно микроглиальные клетки могут играть важную роль в механизме развития неврологических нарушений при длительном COVID-19.

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