Ученые выяснили, для кого вакцина от коронавируса может быть эффективней

Британские ученые заявили, что вакцина от коронавируса более эффективна для молодых людей, нежели для пожилых.

В Министерстве здравоохранения Англии уверены, что вакцинация может обеспечить более надежную защиту молодых возрастных групп, пишет Mirror. Это связано также с тем, что у молодых людей меньше риск заболеть коронавирусом или умереть от осложнений болезни.

Исследования показали, что после вакцинации препаратом AstraZeneca количество госпитализаций среди лиц старше 80 лет стало значительно меньше.

"Мы смогли показать, что даже если люди действительно заболеют COVID-19 после вакцинации, их риск госпитализации и смерти заметно снизится", – сказала представитель Минздрава Мэри Рамзи.

Британские эксперты считают, что вакцинация сократит уровень заболеваемости. При этом после получения двух доз препарата можно почти полностью остановить передачу COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американские ученые нашли побочный эффект у вакцины от коронавируса американской компании Moderna в виде кожных высыпаний.