Ученые узнали, сколько антитела могут защищать от повторного заражения COVID-19

Антитела, которые выработались после заражения коронавирусной инфекцией, могут защищать от повторного заболевания на протяжении шести месяцев.

Об этом говорится в исследовании NHS Оксфордского университета, в котором приняли участие 12 180 медицинских работников, переболевших COVID-19, сообщает Daily Mail.

Тесты на антитела показали, что к моменту начала исследования 1246 рабочих уже заразились вирусом, но ни у одного из них не было симптомов. Только у троих (0,24%) из этих людей позже были получены положительные результаты, и ни у одного из них не развились симптомы.

Регулярное тестирование также выявило 89 из 11 052 человек, которые не были инфицированы до того, как позже у них развились инфекция и симптомы. Еще 76 сотрудников, которые ранее не были инфицированы, дали положительный результат, но не имели симптомов.

Таким образом, в общей сложности 168 (1,49%) из тех, кто не был инфицирован ранее, либо дали положительный результат теста на болезнь, либо проявили симптомы.

"Предшествующая инфекция SARS-CoV-2 обеспечивает защиту от повторного заражения в краткосрочной перспективе", – заявили исследователи.

Один из авторов статьи, профессор Дэвид Эйр из Департамента здравоохранения Наффилда Оксфордского университета, отметил, что это хорошие новости.

"Это продолжающееся исследование с участием большой группы медицинских работников показало, что заражение COVID-19 действительно обеспечивает защиту от повторного заражения на не менее шесть месяцев", – сказал он

По его словам, последние открытия показывают, что "у инфицированных есть определенный иммунитет". Снижение уровня антител, как он уточнил, не означает их исчезновение. Кроме того, если концентрация антител чрезвычайно низка, иммунная система имеет функцию памяти, называемую В-клетками, которая запоминает, как вырабатывать антитела, и быстро выпускает их, если снова распознает вирус.

Как ранее писал OBOZREVATEL, человек, получивший отрицательный результат ПЦР-теста, может быть носителем вируса, тогда как положительный результат наверняка свидетельствует о болезни.