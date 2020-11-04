Ученые установили причины делирия у пациентов с коронавирусом

Делирий связывают с недостатком кислорода и воспалением в тканях мозга

Делирий, сопровождающийся лихорадкой, может быть ранним симптомом COVID-19. Этот признак чаще наблюдается у пожилых пациентов.

К такому выводу пришли исследователи из Universitat Oberta de Catalunya в Испании, пишет MedicalXpress.

Спутанность сознания вместе с высокой температурой следует рассматривать как ранний маркер заболевания, особенно в случае пациентов в возрасте.

"Бред – это состояние замешательства, при котором человек чувствует себя оторванным от реальности, как-будто он видит сон", – пояснил исследователь Хавьер Корреа. Он также добавил, что "нужно быть начеку, особенно в такой эпидемиологической ситуации, потому что человек, имеющий определенные признаки замешательства, может указывать на инфекцию".

Корреа с коллегами проанализировали имеющиеся научные данные о влиянии COVID-19 на центральную нервную систему. Кроме легких, сердца и почек, коронавирус способен повреждать мозг, вызывая нейрокогнитивные изменения (головные боли, делирий, психотические эпизоды).

Основные гипотезы, объясняющие, как коронавирус SARS-CoV-2 влияет на мозг, указывают на три возможных причины:

гипоксия или дефицит кислорода в нейронах;

воспаление ткани мозга из-за цитокинового шторма;

вирус обладает способностью проникать в мозг через кровь.

Как подчеркнул Хавьер Корреа, любой из этих трех факторов потенциально может привести к делирию. Он добавил, что при вскрытии пациентов, умерших от инфекции, были обнаружены признаки повреждения мозга, связанного с гипоксией. Также из тканей мозга удалось выделить вирус, что подтверждает предположения ученых.

MedOboz ранее писал, что коронавирус повреждает внутренние органы, включая нервную систему.

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