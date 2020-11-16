Ученые установили, как легочная недостаточность при COVID-19 связана с цитокиновым штормом

Чрезмерная реакция иммунной системы на коронавирус, так называемый цитокиновый шторм, не является основной причиной легочной недостаточности у пациентов.

Такое предположение высказали ученые из США, передает MedicalXpress.

Они установили, что гиперответ иммунной системы возникает только у 4% больных COVID-19. У остальных пациентов уровень воспаления оказался не слишком высоким. Исследователи также утверждают, что интенсивность воспалительных процессов при ковиде менее интенсивная, чем, например, при гриппе.

Полученные результаты помогают объяснить, почему противовоспалительные препараты, такие как дексаметазон, эффективны при лечении лишь небольшой части людей с тяжелой формой COVID-19.

Чтобы определить причины дыхательной недостаточности при коронавирусной болезни, необходимы дальнейшие исследования.

Как ранее писал MedOboz, препарат флувоксамин, используемый для лечения депрессии и ОКР, помогает избежать осложнений при коронавирусе, уменьшить вероятность госпитализации и потребность в дополнительном кислороде.