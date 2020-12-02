Ученые установили, что защищает детей от тяжелой формы COVID-19

Различия в иммунной системе и лучшее состояние кровеносных сосудов – факторы, которые снижают риск тяжелого течения COVID-19 у детей.

К такому выводу пришел коллектив ученых из Австралии и Швейцарии, сообщает MedicalХpress.

Известно, что у большинства детей с COVID-19 симптомы отсутствуют или проявляются слабо, чаще всего всего наблюдается жар, кашель, боль в горле и изменения обоняния или вкуса. Тяжелая форма заболевания у детей развивается крайне редко.

Состояние эндотелия, который выстилает кровеносные и лимфатические сосуды, сердце ухудшается с возрастом. Этот фактор влияет на течение болезни и может привести к образованию тромбов, вызывая инсульты и сердечные приступы. Сам коронавирус может инфицировать эндотелиальные клетки, вызывая воспаление кровеносных сосудов.

В детском организме эндотелий менее поврежден, а система свертывания работает без аномальных отклонений.

Кроме этого, дети обладают более сильным врожденным иммунитетом, который является первой линией защиты от COVID-19. Также важную роль в регуляции воспаления и борьбе с болезнями играет микрофлора, уровни которой у детей выше.

Ученые предполагают, что низкий риск тяжелой формы COVID-19 у детей связан с более высоким уровнем витамина D, имеющего противовоспалительные свойства.

Ранее MedOboz писал, что вакцина американской компании Moderna показала 100% эффективность против тяжелых случаев коронавирусной болезни.