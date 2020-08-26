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/ Пульмонология

Ученые усомнились в эффективности плазмы крови против COVID-19

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Эффективность плазмы крови выздоровевших от коронавируса пациентов в лечении этого заболевания еще нужно доказать.

Так некоторые ученые отреагировали на действия Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое выдало разрешение на экстренное использование плазмы против COVID-19. Об этом пишет CNN health.

Напомним: FDA заявило, что более 70 тысяч пациентов лечились с помощью плазмы, которая производится с использованием крови людей, который уже побороли коронавирус. Американские исследователи заявили, якобы "известные и потенциальные преимущества продукта перевешивают его известные и потенциальные риски".

Ученые усомнились в эффективности плазмы крови против COVID-19

Также FDA предложило другим специалистам испытать такую плазму на пациентах и изучить ее влияние, отметив, что при этом тысячи больных COVID-19 уже получили такое лечение.

Однако в тех же Штатах среди ученых нашлось много критиков такого метода. Некоторые отмечают, что, как и в случае с кровью, плазма выздоравливающих людей находится в ограниченном количестве и должна поступать от доноров. И хотя есть многообещающие сигналы от некоторых исследований, пока нет данных рандомизированных клинических испытаний такой плазмы для лечения коронавируса.

Ученые усомнились в эффективности плазмы крови против COVID-19

Издание пишет о нескольких правительственных чиновниках здравоохранения США, которые скептически относились к тому, что данных достаточно, чтобы оправдать экстренное разрешение на получение плазмы для лечения COVID-19. По словам осведомленного источника, это доктор Фрэнсис Коллинз, глава Национальных институтов здоровья, доктор Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и доктор Х. Клиффорд Лейн, работающий в NIAID.

Они выразили уверенность, что золотым стандартом является рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование, а это означает, что врачи случайным образом выбирают, кто получает лечение, а кто нет. Так, они не смогут действительно сказать, влияет ли плазма на выживаемость при коронавирусе, а не что-то другое. Специалисты призвали продолжать клинические испытания, которые определяют эффективность такого лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения предостерегла от использования плазмы крови людей, которые вылечились от COVID-19, для лечения других пациентов.

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Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Исследование ученых
Место
США
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