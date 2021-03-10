Ученые спрогнозировали постоянные мутации коронавируса и ежегодную вакцинацию

Ученые-биомедики из Калифорнийского университета (США), которые участвовали в открытии "южноафриканского" штамма коронавируса, прогнозируют, что COVID-19 продолжит мутировать и станет постоянным элементом жизни человечества, как и вирус гриппа.

В том случае, если коронавирус окажется устойчивым к вакцинам, придется разрабатывать новые препараты. Это значит, что людям может понадобиться повторная прививка, сообщили во вторник, 9 марта, на сайте Калифорнийского университета.

"Модели предсказывают эволюцию вируса гриппа, и вакцины производятся до того, как обнаруживаются варианты. Если прогнозы верны, вакцины работают. Если они промахнутся, начнется тяжелый сезон гриппа. Так, скорее всего, будет вести себя COVID-19. Много усилий будет вложено в прогнозирование того, что произойдет в следующем году, затем будут обновлены вакцины, и людям потребуется сделать повторную прививку", – сказал Адам Годзик, профессор биомедицинских наук в Медицинской школе Калифорнийского университета.

Исследователи отмечают, что наиболее опасными на сегодня считаются "южноафриканский" и "бразильский" штаммы COVID-19, так как мутации делают их устойчивыми к существующим вакцинам. В связи с этим необходимо как можно скорее привить как можно больше людей, пока препараты работают.

"Мы участвуем в жесткой гонке: если мы не вакцинируем людей быстро и не подавим пандемию, новые варианты будут преобладать до такой степени, что все наши вакцины от COVID-19 будут неэффективными", – отметил Годзик.

Напомним, в Минздраве назвали три штамма COVID-19, которые циркулируют в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре украинцы смогут бесплатно получить международное свидетельство о вакцинации против коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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