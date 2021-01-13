Ученые сказали, при каком условии эффективна вакцина Pfizer

Вакцина против коронавируса производства Pfizer&BioNTech может давать эффективность иммунизации в 95%, если вторую инъекцию будет сделано не позднее чем через три недели после первой.

Так заявили специалисты Национальной медицинской академии Франции, по результатам проведенных исследований. Пресс-релиз опубликован на ее официальном сайте.

В частности, ученые раскритиковали решение французского правительства по стратегии вакцинации против COVID-19, согласно которому вторая прививка будет делаться в период до шести месяцев. Это касается не только сертифицированной в стране вакцины Pfizer&BioNTech, но и других.

Вакцина Pfizer&BioNTech

В медицинской академии отметили, что уровень эффективности вакцины в 52% после первой дозы, возрастает до 95%, если вторая доза вводится через три недели (21 день), но не гарантирует такой скорости, если прививку сделают позже.

Учитывая потенциальные преимущества и риски, связанные с практикой откладывания второй инъекции вакцины против COVID-19 не по назначению, Национальная медицинская академия Франции рекомендует:

в максимально возможной степени соблюдать график вакцинации, предписанный производителем (21 день для Pfizer&BioNTech, 28 дней для Moderna);

откладывать введение второй дозы только в том случае, если того требуют обстоятельства (отсутствие доступных доз) и не более чем на 3 недели;

зарезервировать это расширение для людей в возрасте до 50 лет, не представляющих факторов риска развития тяжелой формы COVID-19;

назначить усиление барьерных мер, чтобы вакцинированный не заразился до введения второй дозы;

оценить влияние этого расширения на увеличение количества людей, вакцинируемых впервые каждую неделю.

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