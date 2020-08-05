Ученые выяснили, что женщины в постменопаузе могут быть более подвержены заболеванию коронавирусом, а эстроген может защищать от COVID-19.

Так, исследователи из Королевского колледжа Лондона заявили, что их результаты свидетельствуют о высоком уровне защиты эстрогена от COVID-19, передает The Daily Mail. Они проанализировали данные почти 600 тысяч женщин в Великобритании, которые используют приложение "COVID Symptom Study" (туда вносятся данные о протекании болезни).

Результаты показали, что женщины в постменопаузе на 22% чаще сообщают о симптомах COVID-19, чем женщины, у которых еще есть менструации. Также женщины в постменопаузе чаще нуждаются в госпитализации и респираторной поддержке.

Ученые сказали, когда женщины наиболее уязвимы для COVID-19

Вместе с тем, результаты показывают, что препараты заместительной гормональной терапии, которые содержат искусственный эстроген для облегчения симптомов менопаузы, таких как приливы, – могут укрепить иммунную систему. Ученые утверждают, что ЗГТ, по всей видимости, уменьшают тяжесть коронавируса у женщин в постменопаузе, потому что они реже нуждаются в стационарном лечении.

У более молодых женщин, которые принимают противозачаточные таблетки, содержащие эстрогены, как показывает исследование, также были более низкие показатели симптомов COVID-19, чем у женщин, которые этого не делают.

Отметим, эстроген – это гормон, который отвечает за развитие и регуляцию женской репродуктивной системы. Уровень эстрогена резко падает у женщин в постменопаузе и может влиять на функционирование организма, включая иммунную систему.

То, что эстроген может защищать от COVID-19,как утверждают ученые, объясняет, почему женщины более подвержены заболеванию, чем мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование показало, что беременные женщины в четыре раза чаще заражаются COVID-19, чем население в целом.

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