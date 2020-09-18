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/ Пульмонология

Ученые сделали оптимистичное заявление о врожденном иммунитете от COVID-19

1.7т
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Врожденный иммунитет к COVID-19 может быть у большего количества жителей Земли, чем считалось ранее.

Его обнаружили у 20-50% лиц, которые не контактировали с коронавирусом, пишет British Medical Journal со ссылкой на шесть исследований.

Например, взятые у американцев анализы крови в 2015-2018 годах показали, что у 50% из них был иммунитет.

Также он обнаруживался в городах, где фиксировались вспышки COVID-19: в Нью-Йорке у 23% обследованных жителей, в Лондоне – у 18%, в Мадриде – у 11%.

В общенациональных выборках исследователи нашли иммунитет не более чем у 9% населения.

Ученые полагают, что это можно объяснить перекрестным иммунитетом, сформированным после контакта с другими типами коронавирусов, в том числе и обычной простудой.

Автор исследования отметил, что эти данные могут заставить чиновников пересмотреть предположения о том, как измерять долю населения, восприимчивого к коронавирусу. Сейчас они полагают, что антитела есть у небольшого процента людей. На основании этого чиновники делают выводы, что пандемия продлится долго.

В публикации уточняется, что контакт с вирусом не обязательно приводит к заражению, а заражение – не обязательно к болезни. В то же время болезнь не обязательно способствует выработке антител, которые можно обнаружить.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые пришли к выводу, что клетки человеческой иммунной системы способны сохранять информацию о коронавирусе, поэтому в будущем они смогут снова отражать атаку этой инфекции.

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Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Тег
исследование
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