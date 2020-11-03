Ученые разработали суперэффективную вакцину против коронавируса

Суперэффективная вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 вызывает выработку антител, уровень которых в 10 раз выше, чем у пациентов, которые переболели COVID-19. Ее разработкой занимались ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в США.

Как передает Lenta.ru, научная статья опубликована журнале Cell.

Результаты тестирования на мышах показали, что вакцина вызывает сильный иммунный ответ. Такая реакция наблюдается даже при введении дозы, которая в шесть раз меньше тех доз, что применяются в случае других вакцин. У животных развивался сильный В-клеточный иммунный ответ, который имеет решающее значение для иммунной памяти и стойкого эффекта вакцины.

При введении препарата приматам возникала выработка антител, нацеленных на несколько участков шипованного (Spike) белка, с помощью которого вирус проникает в клетки организма. Исследователи утверждают, что это может обеспечить защиту против мутировавших штаммов вируса.

Вакцина на основе белковых наночастиц вызывает сильный иммунный ответ medicalxpress.com

Вакцина-кандидат состоит из белковых наночастиц, содержащих 60 копий рецептор-связывающего домена Spike белка. Молекулярная структура наночастиц имитирует структуру вируса, что объясняет ее повышенную способность вызывать иммунный ответ. По словам ученых, способность вызывать сильный иммунный ответ в низких дозах делает вакцину безопаснее по сравнению с аналогичными препаратами.

MedOboz сообщал, что регулирующие органы в Англии начали ускоренную проверку оксфордской вакцины, которая находится на финальной стадии испытаний.