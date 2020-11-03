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/ Пульмонология

Ученые разработали суперэффективную вакцину против коронавируса

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Суперэффективная вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 вызывает выработку антител, уровень которых в 10 раз выше, чем у пациентов, которые переболели COVID-19. Ее разработкой занимались ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в США.

Как передает Lenta.ru, научная статья опубликована журнале Cell.

Результаты тестирования на мышах показали, что вакцина вызывает сильный иммунный ответ. Такая реакция наблюдается даже при введении дозы, которая в шесть раз меньше тех доз, что применяются в случае других вакцин. У животных развивался сильный В-клеточный иммунный ответ, который имеет решающее значение для иммунной памяти и стойкого эффекта вакцины.

При введении препарата приматам возникала выработка антител, нацеленных на несколько участков шипованного (Spike) белка, с помощью которого вирус проникает в клетки организма. Исследователи утверждают, что это может обеспечить защиту против мутировавших штаммов вируса.

Вакцина на основе белковых наночастиц вызывает сильный иммунный ответ
Вакцина на основе белковых наночастиц вызывает сильный иммунный ответ. Источник: medicalxpress.com

Вакцина-кандидат состоит из белковых наночастиц, содержащих 60 копий рецептор-связывающего домена Spike белка. Молекулярная структура наночастиц имитирует структуру вируса, что объясняет ее повышенную способность вызывать иммунный ответ. По словам ученых, способность вызывать сильный иммунный ответ в низких дозах делает вакцину безопаснее по сравнению с аналогичными препаратами.

MedOboz сообщал, что регулирующие органы в Англии начали ускоренную проверку оксфордской вакцины, которая находится на финальной стадии испытаний.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
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