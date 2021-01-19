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/ Пульмонология

Ученые рассказали, как "узнать" коронавирус по глазам

7.6т
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Боль в глазах может быть признаком коронавируса

Боль в глазах может быть признаком коронавируса. Источник: anews.com

anews.com

У людей, которые заболели короновирусом, о наличии болезни могут свидетельствовать конъюнктивит и другие проблемы с глазами.

К такому выводу пришли британские ученые и изложили свои наблюдения в статье на British Medical Journal. Они провели опрос и установили, что 83 респондента назвали наиболее распространенными симптомами COVID-19 сухой кашель (66%), лихорадку (76%), усталость (90%), потеря обоняния и вкуса (70%), а также три глазных симптома.

Речь идет о светобоязни (18% опрошенных), боли в глазах (16%) и зуде (17%). При этом частота болей в глазах была значительно выше во время состояния COVID-19 (16%) по сравнению с состоянием до заражения (5%). Различий между мужчинами и женщинами не было.

Примечательно, что 81% участников исследования сообщили, что глазные симптомы появились у них в течение двух недель после остальных признаков COVID-19, а 80% – что эти проявления болезни ощущались менее двух недель.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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