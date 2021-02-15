Ученые рассказали, что может вызывать "мозговой туман" у переболевших COVID-19

Американские ученые заявили, что смогли выяснить, почему COVID-19 может оставлять после себя негативные последствия для самочувствия пациента, а именно помутнение сознания. Этот признак получил название "мозговой туман".

По словам специалистов, его причина кроется среди прочего в уровне цитокинов (широкая категория белков, которые участвуют в передаче сигналов в иммунной системе) в спинномозговой жидкости. Об этом сообщает Science Аlert.

Отмечается, что в ходе своего исследования ученые из Мемориального онкологического центра им. Слоуна Кеттеринга (MSK) в Нью-Йорке (США) провели скрининг спинномозговой жидкости 18 онкологических больных. Эти пациенты испытывали неврологическую дисфункцию (известную как энцефалопатия) после заражения коронавирусом.

Даже после выздоровления от COVID-19 пациенты испытывают помутнение сознания, что получило название "мозговой туман"

Первоначально предполагалось, что продолжающийся COVID-19 может быть причиной неврологических симптомов "мозгового тумана" у пациентов. Речь идет о таких признаках, как усталость, потеря памяти, спутанность сознания и других отклонениях. Однако микробиологический анализ жидкости не выявил никаких признаков вируса, поэтому ученые предположили, что люди вылечились от него.

"Мы обнаружили, что у этих пациентов было стойкое воспаление и высокий уровень цитокинов в спинномозговой жидкости, что объясняет симптомы, которые у них были", – отметила соавтор исследования Ян Ремсик.

Цитокины – это широкая категория белков, которые участвуют в передаче сигналов в иммунной системе. В некоторых случаях коронавируса чрезмерная выработка этих молекул приводит к так называемому цитокиновому шторму, который может вызвать чрезмерное воспаление и привести к летальному исходу.

Поток этих воспалительных химических веществ в иммунной системе, говорят исследователи, просачивается в мозг, вызывая симптомы энцефалопатии, наблюдаемые у пациентов.

По словам ученых, полученные результаты исследования показывают, что противовоспалительные препараты могут быть полезны в смягчении "мозгового тумана" в переболевших и выявить новые направления в диагностике этого затяжного заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы признаки, свидетельствующие о том, что человек уже переболел коронавирусом. Среди них выделялись "туман" в голове и ощущение внезапной шаткости или неустойчивости на ногах.