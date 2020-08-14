Ученые раскрыли необычную особенность коронавируса

Коронавирус повреждает только специфические органы человека, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему, но не весь организм.

К такому выводу пришли ученые испанского Университета Сарагосы. Открытие, результаты которого опубликованы в журнале Chaos, позволит разработать препараты, которые предотвращают полиорганную недостаточность и смерть пациентов.

Ученые обнаружили необычную особенность коронавируса

Исследователи объяснили, что для проникновения в клетки человека коронавирус взаимодействует со специфичным белком, который называется ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2). Этот рецептор имеют многие клетки организма, однако патоген поражает органы избирательно, что указывает на существование еще не известного механизма заражения тканей.

Ученым удалось разработать математическую модель, с помощью которой обнаружили 59 белков, действующих как основные активаторы и влияющих на другие органы человека.

Цепочка взаимодействий вызывает изменения в белках, находящихся за пределами легких, что влияет на уязвимость органов для коронавируса.

Таким образом, препараты, нацеленные на эти цепочки, помогут избежать полиорганной недостаточности от COVID-19, которая приводит во многих случаях к смерти пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа ученых во главе с исследователями из Германии открыли новый метод борьбы с коронавирусом.