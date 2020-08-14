Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонология

Ученые раскрыли необычную особенность коронавируса

2.3т
Читать материал на украинском

Коронавирус повреждает только специфические органы человека, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему, но не весь организм.

К такому выводу пришли ученые испанского Университета Сарагосы. Открытие, результаты которого опубликованы в журнале Chaos, позволит разработать препараты, которые предотвращают полиорганную недостаточность и смерть пациентов.

Ученые обнаружили необычную особенность коронавируса

Ученые обнаружили необычную особенность коронавируса

Исследователи объяснили, что для проникновения в клетки человека коронавирус взаимодействует со специфичным белком, который называется ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2). Этот рецептор имеют многие клетки организма, однако патоген поражает органы избирательно, что указывает на существование еще не известного механизма заражения тканей.

Ученым удалось разработать математическую модель, с помощью которой обнаружили 59 белков, действующих как основные активаторы и влияющих на другие органы человека.

Цепочка взаимодействий вызывает изменения в белках, находящихся за пределами легких, что влияет на уязвимость органов для коронавируса.

Таким образом, препараты, нацеленные на эти цепочки, помогут избежать полиорганной недостаточности от COVID-19, которая приводит во многих случаях к смерти пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, международная группа ученых во главе с исследователями из Германии открыли новый метод борьбы с коронавирусом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Испания
Тег
исследование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Пульмонология

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости