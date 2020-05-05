Ученые придумали новый метод лечения коронавируса: появились детали

Ученые в Объединенных Арабских Эмиратах приняли решение лечить коронавирус COVID-19 с использованием стволовых клеток. Власти страны уже назвали полученные результаты прорывными.

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Как сообщило Агентство Emirates, министерство экономики ОАЭ выдало патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби на разработку нового метода.

"Патент выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации", – говорится в сообщении.

Исследования в Центре стволовых клеток в Абу-Даби

Лечение предполагает вдыхание дисперсного распыления полученного вещества. Предполагается, что таким образом клетки легких будут регенерироваться, а организм – вырабатывать иммунный ответ для предотвращения гиперреакции иммунной системы на вирус и дальнейшего повреждения здоровых клеток.

Методику испробовали уже на 73 пациентах в качестве дополнительного лечения, все они отметили отсутствие побочных эффектов.

Испытания метода и выявление уровня его эффективности продолжаются и, как ожидается, будут завершены через несколько недель.

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