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/ Пульмонология

Ученые приблизились к созданию уникального теста на иммунитет к коронавирусу

14.9т
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Британские ученые разработали экспресс-тест на иммунитет к коронавирусу COVID-19.

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Для проведения теста человек должен предоставить кровь с помощью укола. Затем, подобно тесту на беременность, после 20-минутного ожидания появляются одна или две полоски, пишет Daily Mail.

Две полоски означают, что у человека есть антитела к вирусу. Одна полоска – что он уязвим для коронавирусной инфекции или тест не пройден.

Тест на коронавирус

Тест на коронавирус

Согласно планам правительства, после прохождения теста британцы будут фотографировать и отправлять свои результаты в общую базу данных. Так британцы смогут проверить, развился ли у них иммунитет, и затем им будет разрешено вернуться к работе в обычном режиме.

В Британии полагают, что к лету 2020 года смогут провести до одного миллиона таких тестов, а к следующему году – до 50 миллионов. Ожидается, что он будет стоить 10 фунтов стерлингов.

Однако план правительства не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения о том, что странам не следует выдавать так называемые "паспорта имунитета", поскольку нет никаких доказательств того, что люди, которые выработали антитела после коронавируса, были защищены от второй инфекции.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу только после того, как они пройдут все необходимые "испытания".

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Не прошло и полгода. С "Новичком" за две недели справились, а он посерьезнее будет...)))
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