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/ Пульмонология

Ученые прекратили лечить COVID-19 известным препаратом: он неэффективен

2.3т
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Ученые заявили, что гидроксихлорохин не способен вылечить коронавирус (COVID-19). Препарат показал свою неэффективность в борьбе с болезнью.

Доктор Нил Шлугер из Медицинского центра Колумбийского университета в Нью-Йорке (США) рассказал об "ужасных днях" в больнице, передает Science News.

"Я приходил в палату утром, чтобы сделать обходы и спрашивал стажера: "Кто поступил прошлой ночью?". И стажер отвечал: "У меня было 10 госпитализаций по COVID-19, и трое из них уже умерли". "Я не испытывал ничего подобного за 35 лет врачевания", – говорил Шлугер.

Медик отметил, что он надеялся, что гидроксихлорохин подойдет для лечения пациентов. Однако лечение данным противомалярийным препаратом показало его неэффективность, из-за чего его перестали давать пациентам.

Шлугер отметил, что меры общественного здравоохранения, такие как ношение масок, пребывание дома и социальное дистанцирование, сделали больше для борьбы с COVID-19, чем гидроксихлорохин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения прекратила испытания трех препаратов от коронавируса.

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Тема
Коронавирус
Место
США
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