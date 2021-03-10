Ученые предупредили об "атомной бомбе" среди мутаций COVID-19

Ученые из Бразилии предупредили, что неконтролируемая вспышка коронавируса в их стране может поставить под угрозу глобальную борьбу за прекращение пандемии.

Возникший там более заразный штамм P1 уже стал доминирующим в большинстве бразильских штатов и, говорят специалисты, нет никаких признаков того, что его распространение замедлится. Об этом пишет Daily Mail.

"Это представляет собой "атомную бомбу". Я удивлен количеством выявленных вариантов. СМИ не понимают, что это значит. Все штаммы, вызывающие беспокойство, более заразные... а это означает ускоренную фазу эпидемии", – заявил биолог-математик из бразильской обсерватории по COVID-19 доктор Роберто Кренкель.

Штамм COVID-19, который возник в Бразилии, ученые считают наиболее заразным

Отмечается, что мутант коронавируса P1 стал причиной заболевания у 15 человек в девяти штатах США. К счастью, рост показателей вакцинации и снижение количества ежедневных инфекций там помогают остановить вспышку болезни. Но это не относится к Бразилии, где отделения интенсивной терапии балансируют на грани полной загрузки больными, а "хаотичное внедрение вакцины только пытается завоевать популярность".

"Ни одно государство не будет в безопасности, если не все страны контролируют свои вспышки. Мы можем вакцинировать сколько угодно в США и достичь коллективного иммунитета, но до тех пор, пока у нас будут неконтролируемые вспышки в других странах, а границы будут оставаться открытыми, этого не случится. В таких странах, как Бразилия, где нет ограничений и вирус распространяется свободно, это действительно питательная среда для его мутаций", – заявила вице-президент по прикладной эпидемиологии Института вакцин Сабина в штате Вашингтон Дениз Гаррет.

Известно, что в Бразилии было зафиксировано уже несколько "ужасающих ранних волн" COVID-19. Тесты на антитела показали, что около 76% населения сильно пострадавшего города Манауса были заражены еще в октябре, после первой волны пандемии там.

Вместе с тем, отмечает доктор Гаррет, существующие вакцины действительно работают против бразильского штамма коронавируса. Поэтому ученые призывают страны ускорять темпы вакцинации своего населения

Отметим, что Бразилия находится на третьем месте в мире по количеству случаев COVID-19 после США и Индии. В стране зафиксировано более 11,1 млн всех заражений, из них более 268,5 тыс. человек умерли, а 9,8 млн вылечились.

Данные по коронавирусу в Бразилии Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Бразилии Эдуардо Пазуэлло заявил, что вариант коронавируса, выявленный в бразильской Амазонии, может быть в три раза более заразным, чем "традиционный" COVID-19.