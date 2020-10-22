Ученые предупредили о риске заражения ВИЧ из-за вакцин-кандидатов против COVID-19

Одна из компаний-разработчиков заявила, что уже придумала, как решить проблему

Ученые из Калифорнийского университета (США) пришли к выводу, что минимум четыре вакцины, которые тестируют для противодействия COVID-19, имеют в своем составе компонент, способный повышать риск заражения ВИЧ.

Составляющая вакцин против COVID-19 может повысить риск заражения ВИЧ

Как сообщается в статье исследователей для The Lancet, около десяти лет назад они работали над разработкой вакцины против ВИЧ. Впрочем результаты двух независимых анализов показали, что препарат наоборот повышал риск инфицирования среди мужчин, получивших инъекцию.

"Мы пишем, чтобы выразить обеспокоенность по поводу использования рекомбинантного аденовируса типа 5 (Ad5) для исследования вакцины против COVID-19 фазы 1 и последующих передовых испытаний", – написали ученые, подчеркивая, что этот самый аденовирус они использовали в качестве "транспортировщика" (вектора) вакцины в своей старой разработке.

Руководитель группы ученых из Калифорнийского университета Сьюзан Бучбиндер подчеркнула, что особую опасность вакцина-кандидат против ВИЧ несла тем мужчинам, которые ранее переболели аденовирусом формы Ad5. При этом у женщин риск инфицирования ВИЧ не возрастал.

"На основе этих выводов мы обеспокоены тем, что вектор Ad5 для иммунизации против SARS-CoV-2 может увеличить риск приобретения ВИЧ мужчинами, которые получают вакцину. Как пандемия ВИЧ, так и COVID-19 влияет на уязвимые группы населения во всем мире", – обратились к коллегам-исследователям ученые.

"Это важное предостережение должно быть тщательно оценено перед дальнейшей разработкой вакцин с Ad5 для SARS-CoV-2, а документы с информированным согласием относительно этих потенциальных рисков должны отражать информацию о заражении ВИЧ с векторами Ad5", – добавили они.

Однако, как пишет Science, фармацевтические компании, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, заверили, что знакомы с описанной проблемой и уже позаботились о ее решении. Так, например, производитель ImmunityBio заявил, что сумел генетически "приглушить" вектор Ad5 и таким образом добился снижения уровня иммунного ответа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии умер участник испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Смерть 28-летнего врача наступила от вызванных COVID-19 осложнений.

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