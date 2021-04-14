Ученые предупредили, что китайские вакцины могут не справиться с COVID-19

Страны, которые используют китайские вакцины против коронавируса (COVID-19), могут быть уязвимы для будущих волн болезни. Ведь эффективности данных препаратов будет недостаточно, чтобы остановить распространение вируса.

Как сообщает Daily Mail, более 50 стран мира заказали китайские вакцины. При этом отмечается, например, в Чили уровень заражения вирусом увеличился с февраля более чем вдвое, несмотря на вакцинацию 40% населения.

Ученые пояснили, что нарастающий кризис в Чили должен стать предупреждением для остального мира о том, что китайские вакцины слишком слабы, чтобы остановить распространение вируса даже при успешной программе иммунизации.

По крайней мере, 53 страны заказали дозы китайских вакцин, многие из которых являются развивающимися странами Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Тот факт, что вакцины дешевы и просты в хранении, сделало их идеальными для государств, в которых нет специального оборудования для хранения препарата при сверхнизких температурах.

Профессор Ян Джонс, вирусолог из Университета Рединга (Англия) отметил, что китайских вакцин "будет недостаточно, чтобы остановить циркуляцию вируса". Так, в Чили прошли вакцинацию три четверти населения и получили одну дозы 40% населения. Однако с февраля показатель заражения удвоился, увеличившись со 177 случаев на миллион до 372 случаев в день. Более 80% страны были инфицированы, поэтому страна вернулась в режим изоляции.

Отмечается, что исследование Чилийского университета показало, что китайская вакцина Sinovac эффективна только на 3% после первой дозы, а через две недели после второго укола – 56,5%. Для сравнения: вакцины Pfizer и Moderna имеют эффективность 95% и 94% соответственно, а вакцины AstraZeneca – около 79%.

Другая вакцина китайского производства Sinopharm показала эффективность в 73%. Однако из-за того, что Китай отказался публиковать достоверные данные в медицинских журналах, эксперты не могут быть уверены, насколько эффективна вакцина на самом деле.

Эффективность вакцин от COVID-19

Ученые отметили, что китайские вакцины оставляют бреши в иммунитете, в результате чего значительная часть населения окажется уязвимой перед болезнью. Но при этом они признали, что даже эффективность вакцины выше 50% лучше, чем ничего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае признали свои вакцины от коронавируса недостаточно эффективными, заявив о низких показателях защиты.

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