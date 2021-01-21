Ученые предположили, что чай может убивать COVID-19 в слюне

Ученые из Японии пришли к выводу, что черный, зеленый, жареный зеленый чай и улун способны убивать коронавирус в слюне.

В их исследовании, опубликованном на bioRxiv, они отметили, что для обезвреживания COVID-19 в ротовой полости этими напитками достаточно одной минуты. Отмечается, что такой "убийственный" эффект на инфекцию оказывали соединения активных компонентов: галлата эпигаллокатехина (EGCG), теафлавин-3,3'-дигаллата (TFDG), и теазиненсина A (TAS).

Они влияли на спайк-белки коронавируса, которые позволяют ему проникать в организм. Примечательно, что воздействие на возбудителя болезни указанными веществами всего за 10 секунд снижали его концентрацию до неопределяемого уровня.

"Таким образом, чай можно использовать для инактивации SARS-CoV-2 в слюне инфицированных людей, просто проглатывая его или полоща горло, что в конечном итоге может снизить распространение COVID-19 среди населения", – сделали вывод японские ученые.

В то же время они предупредили, что для проверки этой гипотезы необходимы детальные клинические исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее ученые из Израиля доказали, что лекарство фенофибрат для снижения уровня жиров в организме может существенно облегчить протекание коронавирусной болезни и упростить лечения зараженных пациентов.

А американские ученые обнаружили белок, который полностью нейтрализует COVID-19 даже при минимальной дозировке.

Это белковое соединение, которое в 10 раз меньше, чем полноразмерное антитело, используемое для создания препарата Ab8 против коронавируса.

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