Ученые предложили необычный способ выявления коронавируса

Оригинальную методику выявления коронавируса предложили американские ученые из Калифорнийского университета. Она основывается на использовании обычного глюкометра.

Препринт научной работы авторов из Сан-Диего опубликован в издании medRxiv.

Чувствительность предложенного способа выявления COVID-19 достигает 100%, по сравнению с методами, мишенью которых являются белки, нуклеиновые кислоты вируса или защитные антитела.

Кроме того, проведение анализа занимает около часа. В качестве исследуемого материала используется слюна (не соскоб из ротоглотки), сбор которой не требует никаких специфических приспособлений и навыков.

Ученые предложили глюкометр для выявления COVID-19

Но главное преимущество такого подхода кроется в том, что глюкометр – это один из наиболее распространённых медицинских приборов. Цена его невысока, а себестоимость анализа на ковид, по рассчетам ученых, не должна превышать 4$. Очень важно, что многие глюкометры имеют интеграцию со смартфонами, это существенно облегчит передачу и сбор эпидемиологической информации.

Как писал MedOboz, чистка зубов перед выходом из дома может помочь предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.