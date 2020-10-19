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/ Пульмонология

Ученые предложили необычный способ выявления коронавируса

1.7т
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Оригинальную методику выявления коронавируса предложили американские ученые из Калифорнийского университета. Она основывается на использовании обычного глюкометра.

Препринт научной работы авторов из Сан-Диего опубликован в издании medRxiv.

Чувствительность предложенного способа выявления COVID-19 достигает 100%, по сравнению с методами, мишенью которых являются белки, нуклеиновые кислоты вируса или защитные антитела.

Кроме того, проведение анализа занимает около часа. В качестве исследуемого материала используется слюна (не соскоб из ротоглотки), сбор которой не требует никаких специфических приспособлений и навыков.

Ученые предложили глюкометр для выявления COVID-19
Ученые предложили глюкометр для выявления COVID-19

Но главное преимущество такого подхода кроется в том, что глюкометр – это один из наиболее распространённых медицинских приборов. Цена его невысока, а себестоимость анализа на ковид, по рассчетам ученых, не должна превышать 4$. Очень важно, что многие глюкометры имеют интеграцию со смартфонами, это существенно облегчит передачу и сбор эпидемиологической информации.

Как писал MedOboz, чистка зубов перед выходом из дома может помочь предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
анализы
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