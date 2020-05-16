Ученые показали самую точную 3D-модель коронавируса: как выглядит

Глеб Иванов Пульмонология 16:25, 16.05.2020 Обновлено: 16:45, 16.05.2020

Студия биомедицинской визуализации Visual Science показала самую подробную, до отдельных атомов, 3D-модель коронавируса COVID-19.

Соответствующее видео студия опубликовала на сайте Vimeo. Там утверждают, что на данный момент это наиболее научно точная модель вирусной частицы SARS-CoV-2 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Специалисты учли все данные, полученные в исследованиях коронавируса, и обработали материалы о его структурных данных. В частности, как рассказал научный руководитель Юрий Стефанов, эксперты изучили 3D структурные данные биологических молекул, таких как вирусы, а также белки и нуклеиновые кислоты.

3D-модель коронавируса

"После тщательного анализа данных мы восстанавливаем полные модели вирусных белков и их взаимодействий с использованием программного обеспечения для вычислительной биологии, а затем собираем всю модель вириона на основе этих структур и информации о составе и сборке вириона", – сказал он.

3D-модель коронавируса
Скриншот
3D-модель коронавируса
Скриншот

Созданная модель основана на современных научных данных о строении коронавирусов, а также комментариях ведущих вирусологов, занимающихся изучением этой группы вирусов.

3D-модель коронавируса
Скриншот

Отметим, что модель была создана как часть некоммерческого проекта Virus Park, в архиве которого уже есть модели вирусов ВИЧ, гриппа A/H1N1, лихорадок Эбола и Зика, а также папилломы человека. Дизайнеры отмечают, что используют единую цветовую схему для всех вирионов. Яркими цветами обозначены белки, которые кодирует вирусный геном, оттенками серого – структуры, которые вирус берет из клетки-хозяина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили, что высокая смертность пациентов от COVID-19 связана с различными воспалительными процессами в организме.

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