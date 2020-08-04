Ученые подтвердили, что люди могут заражать животных коронавирусом

Итальянским ученым удалось подтвердить предварительное предположение, что люди могут заразить животных коронавирусом.

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Соответствующее исследование было проведено с марта по май, передает DW.

Они протестировали 540 собак и 277 котов из домохозяйств, где были больные COVID-19. В результате антитела были обнаружены у 3,4% собак и 3,9% котов.

Исследование подтверждает, что люди могут инфицировать домашних животных коронавирусом, однако возможность обратного заражения маловероятна.

В то же время президент Института имени Фридриха Леффлера в Грайфсвальде Томас Меттенляйтер пояснил, что результаты исследования не удивили его.

"Они только подтверждают то, что мы знаем. Мы считаем, что как правило происходит передача от человека к животному", – сказал он.

Эксперт добавил, что ввиду этого нет никаких оснований для ограничения контактов здоровых людей с домашними животными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США умерла немецкая овчарка, которая первой в стране заболела коронавирусом.

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