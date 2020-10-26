Ученые определили возможный симптом COVID-19

В Королевском колледже Лондона определили, что почти 9% пациентов с положительным результатом на COVID-19 жалуются на кожные высыпания.

Эксперты в области здравоохранения, предлагают рассматривать этот распространенный симптом как основной вместе с температурой, кашлем, потерей обоняния и вкуса, передает Daily Express.

Группой исследователей был проведен онлайн-опрос с участием 12000 человек с кожной сыпью и с подозрением или подтвержденным ковидом.

Анализ данных показал, что все высыпания на коже делятся на три группы.

Сыпь, похожая на крапивницу: бугорки внезапно появляются на коже, исчезают через несколько часов, обычно вызывают сильный зуд ладоней или стоп.

Сыпь, похожая на крапивницу. Источник: www.bbc.com

Сыпь, похожая на ветряную оспу: она превращается в небольшие зудящие красные бугорки, которые могут возникать где угодно на теле, но особенно на локтях и коленях. Может сохраняться в течение нескольких дней или недель.

"Ковидные пальцы": красная сыпь на пальцах ног может быть болезненной, но обычно не вызывает зуда.

"Ковидные пальцы". Источник: www.bbc.com

MedOboz сообщал, что коронавирус может привести к снижению памяти и умственной работоспособности вне зависимости от возраста человека и тяжести перенесенного заболевания.

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