Ученые определили возможный симптом COVID-19

В Королевском колледже Лондона определили, что почти 9% пациентов с положительным результатом на COVID-19 жалуются на кожные высыпания.
Эксперты в области здравоохранения, предлагают рассматривать этот распространенный симптом как основной вместе с температурой, кашлем, потерей обоняния и вкуса, передает Daily Express.
Группой исследователей был проведен онлайн-опрос с участием 12000 человек с кожной сыпью и с подозрением или подтвержденным ковидом.
Анализ данных показал, что все высыпания на коже делятся на три группы.
Сыпь, похожая на крапивницу: бугорки внезапно появляются на коже, исчезают через несколько часов, обычно вызывают сильный зуд ладоней или стоп.
Сыпь, похожая на ветряную оспу: она превращается в небольшие зудящие красные бугорки, которые могут возникать где угодно на теле, но особенно на локтях и коленях. Может сохраняться в течение нескольких дней или недель.
"Ковидные пальцы": красная сыпь на пальцах ног может быть болезненной, но обычно не вызывает зуда.
MedOboz сообщал, что коронавирус может привести к снижению памяти и умственной работоспособности вне зависимости от возраста человека и тяжести перенесенного заболевания.
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