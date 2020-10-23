Ученые определили температуру, при которой коронавирус погибает

Виктор Литвиненко Пульмонология 15:53, 23.10.2020

Температура выше 65° C может полностью инактивировать коронавирус при воздействии более трех минут.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав имеющиеся научные данные о влиянии тепла на SARS‐CoV‐2.

Исследователи также отметили, что если температура ниже указанной, следует использовать более длительное время воздействия.

Эту информацию можно использовать при стерилизации таких тканевых изделий, как маски. Несмотря на то, что не все стиральные машины могут обеспечить такое нагревание, длительное сочетание тепла и средства для стирки эффективно уничтожает вирус на тканях.

Ранее MedOboz писал, какое мыло для рук лучше всего использовать, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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