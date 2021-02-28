Ученые определили, кого чаще всего госпитализируют с коронавирусом

Чаще всего с коронавирусом госпитализируют 4 основные группы пациентов, страдающих сопутствующими заболеваниями. На первом месте – лица, имеющие ожирение.

Это определили ученые из Университета Тафтса (штат Массачусетс, США), которые провели масштабный анализ. Работа опубликована в журнале JAHA. В процессе исследования были рассмотрены 906 849 случаев госпитализаций пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года.

Согласно результатам работы, были определены 4 заболевания, с которыми чаще госпитализируют больных COVID-19:

Ожирение – 30% (274 322 больных из проанализированных 906 849 случаев) Диабет – 26% (237 738) Гипертония – 21% (185 678) Сердечная недостаточность – 12% (106 139).

Вместе с тем следует отметить, что с диабетом госпитализировали около 8% среди пациентов в возрасте от 50 лет и около 29% – среди людей в возрасте от 65 лет. Тогда как ожирение имело одинаково пагубное влияние на ход коронавируса во всех возрастных группах.

Кроме того, исследование подтвердило, что представители некоторых расовых групп более уязвимы к COVID-19 – чаще всего в больницу попадали темнокожие люди, а за ними следовали выходцы из Латинской Америки.

Например, среди людей в возрасте от 65 лет диабет был причиной около 25% госпитализаций среди светлокожих, 32% – среди темнокожих и около 34% – среди латиноамериканцев.

Также ученые пришли к выводу, что если бы не эти заболевания, 64% случаев попадания в больницу можно было бы избежать.

Ранее диетологи сообщали, что ожирение может стать дополнительным фактором риска заразиться COVID-19. Объясняется, что чем выше индекс массы тела, тем выше вероятность получить сердечно-сосудистые патологии или диабет второго типа.

Также эксперты отметили, что люди с крайними формами ожирения часто имеют 3-4 заболевания, и это повышает риск плохо справиться с любой инфекцией, в том числе и с COVID-19.

Напомним, ранее индийские медики эффективным средством профилактики коронавируса назвали питьевую воду. Эксперты заверили, что привычка пить воду играет ключевую роль в поддержании здоровья, обеспечивает эффективную работу всех функций внутренних органов и систем, улучшает действие иммунитета.

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