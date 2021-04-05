Ученые определили, какие маски лучше всего защищают от коронавируса

Респираторные маски N95 являются наиболее эффективными для защиты от аэрозолей, подобных тем, в которых распространяется коронавирус.
К такому выводу пришли специалист по микроанализу из Смитсоновского института охраны природы США Эдвард Виченци и его коллеги из Национального института стандартов и технологии, передает Science News. Они проанализировали различные виды масок под микроскопом, чтобы определить, какие из них и из какого материала лучше всего защищают от COVID-19.
Кроме N95, по их словам, эффективно защищает маска из плотно сплетенной фланели – разновидности хлопчатобумажной ткани. Тогда как средства защиты из синтетической ткани – шифон и вискоза – хорошо задерживать аэрозоли не могут.
Эдвард Виченци пояснил, что хаотическая природа хлопчатобумажных волокон с их морщинистой текстурой, сложной формой с изгибами и складками позволяет хлопку улавливать больше наноразмерных частиц, чем другие ткани.
Хлопчатобумажная фланель также обеспечивает дополнительную защиту, впитывая влагу, которая выделяется при дыхании.
"Хлопок "любит" воду и разбухает во влажной среде. Поэтому частицам становится труднее проникать через маску", – отметил Виченци.
А вот полиэфирные ткани (полиэстер) имеют хорошо организованные, прямые и гладкие волокна, говорят специалисты, что делает их менее эффективными материалами для защитных масок.
Ученые утверждают, что средства защиты с полиэстера и нейлона отталкивают воду, поэтому дополнительных преимуществ не имеют.
О том, откуда в медицине взялись маска и перчатки, и "украинском следе" в этой истории, – читайте в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, что после вакцинации против коронавируса носить маски в общественных местах все равно придется. Ведь еще недостаточно изучено, может ли прививка против COVID-19 защитить от передачи вируса между людьми.
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