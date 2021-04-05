Ученые определили, какие маски лучше всего защищают от коронавируса

Респираторные маски N95 являются наиболее эффективными для защиты от аэрозолей, подобных тем, в которых распространяется коронавирус.

К такому выводу пришли специалист по микроанализу из Смитсоновского института охраны природы США Эдвард Виченци и его коллеги из Национального института стандартов и технологии, передает Science News. Они проанализировали различные виды масок под микроскопом, чтобы определить, какие из них и из какого материала лучше всего защищают от COVID-19.

Ученые определили ткани для масок, которые лучше смогут защитить от COVID-19

Кроме N95, по их словам, эффективно защищает маска из плотно сплетенной фланели – разновидности хлопчатобумажной ткани. Тогда как средства защиты из синтетической ткани – шифон и вискоза – хорошо задерживать аэрозоли не могут.

Эдвард Виченци пояснил, что хаотическая природа хлопчатобумажных волокон с их морщинистой текстурой, сложной формой с изгибами и складками позволяет хлопку улавливать больше наноразмерных частиц, чем другие ткани.

Хлопчатобумажная фланель также обеспечивает дополнительную защиту, впитывая влагу, которая выделяется при дыхании.

Волокна, выступающие из ткани хлопчатобумажной фланели (изображены на микроскопическом поперечном сечении), делают ткань мягкой на ощупь и более эффективной для защиты, например, от частиц вируса COVID-19. Источник: sciencenews.org

"Хлопок "любит" воду и разбухает во влажной среде. Поэтому частицам становится труднее проникать через маску", – отметил Виченци.

А вот полиэфирные ткани (полиэстер) имеют хорошо организованные, прямые и гладкие волокна, говорят специалисты, что делает их менее эффективными материалами для защитных масок.

Ученые утверждают, что средства защиты с полиэстера и нейлона отталкивают воду, поэтому дополнительных преимуществ не имеют.

О том, откуда в медицине взялись маска и перчатки, и "украинском следе" в этой истории, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, что после вакцинации против коронавируса носить маски в общественных местах все равно придется. Ведь еще недостаточно изучено, может ли прививка против COVID-19 защитить от передачи вируса между людьми.

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