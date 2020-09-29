Ученые объявили о защитных свойствах грудного молока в борьбе с коронавирусом

Юрий Сергиенко Пульмонология 20:37, 29.09.2020 Обновлено: 20:40, 29.09.2020

Китайские ученые считают, что грудное молоко способно защитить младенцев от коронавирусной инфекции COVID-19.

К такому мнению пришли исследователи Пекинского университета химических технологий, результаты которого опубликованы на сайте bioRxiv.

Ученые заявили о защитных свойствах грудного молока. Фото Рixabay

Ученые смешали здоровые клетки легких и кишечника человека с грудным молоком, которое было собрано до начала пандемии. После этого они промыли их и попытались заразить коронавирусом.

Исследование показало, что COVID-19 неспособен проникать в большинство клеток. Даже если это удавалось ему, то вирус не мог создавать новые полноценные вирусные частицы (вирионы).

Таким образом, полагают ученые, грудное молоко может ингибировать коронавирус, а также другие вирусы и бактерии.

Потенциально грудное вскармливание способно защитить младенцев от заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские ученые пришли к выводу, что переболевшие коронавирусом женщины могут передавать антитела к COVID-19 новорожденным при грудном вскармливании.

Комментировать
Здоровье Пульмонология

Смотрите также

Зеленский почтил память жертв Бабьего Яра. Фото и видео

Минобороны Армении обвинило Турцию в крушении их Су-25: заявления Алиева и Пашиняна

Фокин заявил, что "не видит" войны между РФ и Украиной и подтвердил слова об амнистии на Донбассе

Украинцам урезали субсидии на оплату ЖКХ

"Слуга" Шуляк засветила элитные аксессуары за 200 тысяч гривен. Фото