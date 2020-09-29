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/ Пульмонология

Ученые объявили о защитных свойствах грудного молока в борьбе с коронавирусом

  • Ученые из Пекинского университета химических технологий узнали о защитных свойствах грудного молока

  • Они провели исследование на клетках легких и кишечника

3.1т
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Китайские ученые считают, что грудное молоко способно защитить младенцев от коронавирусной инфекции COVID-19.

К такому мнению пришли исследователи Пекинского университета химических технологий, результаты которого опубликованы на сайте bioRxiv.

Ученые заявили о защитных свойствах грудного молока. Фото Рixabay

Ученые заявили о защитных свойствах грудного молока. Фото Рixabay

Ученые смешали здоровые клетки легких и кишечника человека с грудным молоком, которое было собрано до начала пандемии. После этого они промыли их и попытались заразить коронавирусом.

Исследование показало, что COVID-19 неспособен проникать в большинство клеток. Даже если это удавалось ему, то вирус не мог создавать новые полноценные вирусные частицы (вирионы).

Таким образом, полагают ученые, грудное молоко может ингибировать коронавирус, а также другие вирусы и бактерии.

Потенциально грудное вскармливание способно защитить младенцев от заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские ученые пришли к выводу, что переболевшие коронавирусом женщины могут передавать антитела к COVID-19 новорожденным при грудном вскармливании.

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Автор
Юрий Сергиенко Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
дети исследование
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