Ученые объявили о защитных свойствах грудного молока в борьбе с коронавирусом

Китайские ученые считают, что грудное молоко способно защитить младенцев от коронавирусной инфекции COVID-19.
К такому мнению пришли исследователи Пекинского университета химических технологий, результаты которого опубликованы на сайте bioRxiv.
Ученые заявили о защитных свойствах грудного молока. Фото Рixabay
Ученые смешали здоровые клетки легких и кишечника человека с грудным молоком, которое было собрано до начала пандемии. После этого они промыли их и попытались заразить коронавирусом.
Исследование показало, что COVID-19 неспособен проникать в большинство клеток. Даже если это удавалось ему, то вирус не мог создавать новые полноценные вирусные частицы (вирионы).
Таким образом, полагают ученые, грудное молоко может ингибировать коронавирус, а также другие вирусы и бактерии.
Потенциально грудное вскармливание способно защитить младенцев от заражения.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские ученые пришли к выводу, что переболевшие коронавирусом женщины могут передавать антитела к COVID-19 новорожденным при грудном вскармливании.
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