Ученые объявили о защитных свойствах грудного молока в борьбе с коронавирусом

Они провели исследование на клетках легких и кишечника

Ученые из Пекинского университета химических технологий узнали о защитных свойствах грудного молока

Китайские ученые считают, что грудное молоко способно защитить младенцев от коронавирусной инфекции COVID-19.

К такому мнению пришли исследователи Пекинского университета химических технологий, результаты которого опубликованы на сайте bioRxiv.

Ученые заявили о защитных свойствах грудного молока. Фото Рixabay

Ученые смешали здоровые клетки легких и кишечника человека с грудным молоком, которое было собрано до начала пандемии. После этого они промыли их и попытались заразить коронавирусом.

Исследование показало, что COVID-19 неспособен проникать в большинство клеток. Даже если это удавалось ему, то вирус не мог создавать новые полноценные вирусные частицы (вирионы).

Таким образом, полагают ученые, грудное молоко может ингибировать коронавирус, а также другие вирусы и бактерии.

Потенциально грудное вскармливание способно защитить младенцев от заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские ученые пришли к выводу, что переболевшие коронавирусом женщины могут передавать антитела к COVID-19 новорожденным при грудном вскармливании.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!