Ученые объяснили, сколько вакцина будет защищать организм от COVID-19

Стало известно, сколько вакцины против COVID-19 будут защищать организм

Вакцины против коронавируса обеспечивают защиту организма от повторных заражений минимум на 6-12 месяцев. Также не исключена и возможность их пожизненного действия.

К такому выводу пришли эпидемиологи и сами разработчики препаратов, пишет CNN. В частности, защита от дводозной вакцины Pfizer остается выше 91% даже через полгода после прививки. Такую информацию фармацевтическая компания озвучила в одном из своих заявлений.

Впрочем этот факт пока не фигурирует в официальных научных публикациях. Также известно, что вывод Pfizer базируется на исследовании, в котором приняли участие лишь несколько тысяч человек.

Однако, если информация подтвердится окончательно, то, утверждают специалисты, вакцины Pfizer и Moderna можно будет считать такими, которые обеспечивают длительную защиту.

"Я не был бы удивлен, если бы через год мы узнали, что эти вакцины все еще дают сильный иммунный ответ. Я не был бы удивлен тем, что это вакцина, которую мы получим только один раз", – сказал иммунолог и эксперт по вакцинам из Университета Пенсильвании Скотт Хенсли.

Подобный принцип действия имеют вакцины против кори, ведь они защищают 96% людей от этой инфекционной болезни на всю жизнь.

В то же время врачи обеспокоены тем, что коронавирус может вести себя так же, как грипп, требуя новой вакцины ежегодно. Причиной этому является быстрая мутация циркулирующих штаммов и быстрое исчезновение иммунитета.

Чтобы избежать таких проблем, производители препаратов для прививки против COVID-19 начали изготовление и тестирование версий своих вакцин, которые защищают от новых модификаций возбудителя болезни. Прежде всего речь идет о южноафриканском варианте B.1.351 с мутацией, которая якобы позволяет ему частично избегать иммунного ответа организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что перенесенная коронавирусная инфекция не является противопоказанием к вакцинации против COVID-19. Ведь даже если у человека уже выработались антитела, она может сделать прививку. Это сделает иммунитет более устойчивым по сравнению с тем, что формируется после болезни.

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