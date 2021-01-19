Ученые объяснили, почему одноразовую маску нельзя носить несколько дней

Ношение одноразовой маски в течение нескольких дней может быть небезопасным.

Как пишет Frankfurter Rundschau, заместитель главы Немецкого токсикологического общества Роберт Ландзидель, маска чаще всего представляет собой несколько слоев микроволокна, состоящего, как правило, из полипропилена, изготавливаемого из неочищенной нефти.

По его словам, со временем эти волокна распадаются. И хотя они не попадают в нижние дыхательные пути, но могут раздражать кожу, слизистую оболочку и верхние дыхательные пути.

Ношение масок может вызвать аллергический насморк pixabay.com

Ученые из Университетской клиники Майнца изучили симптомы аллергического насморка, который был вызван ношением масок, у 46 мужчин и женщин. В растворе, которым был промыт их нос, были обнаружены волокна полипропилена, длина некоторых из них достигала нескольких миллиметров.

Из верхних дыхательных путей отделившиеся волокна и частицы с помощью подвижных волосков переносились вместе со слизью в направлении рта и затем проглатывались.

"По нашей оценке, отделившиеся от масок волокна не представляют опасности для здоровья, либо она относительно мала. То, что маска сокращает риск заражения, гораздо весомее", – сделали вывод эксперты.

Проглатывание таких волокон также представляет собой небольшой риск. Однако необходимо обращать внимание на то, что маски должны быть хорошего качества. Проблему представляют собой маски, не имеющие маркировки CE.

Исследователи из Майнца предполагают, что от определенных масок может отделяться больше волокон полипропилена. Они могут скапливаться на слизистой оболочке носа и потенциально во всех дыхательных путях.

Однако случаи, когда ежедневное ношение масок привело к особым проблемам со здоровьем, пока неизвестны.

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