Ученые объяснили один из самых распространенных симптомов COVID-19

Потеря обоняния у зараженных коронавирусом и больных обычной простудой поясняется тем, что часть носа, которая вырабатывает нюх, блокируется "спухлими" мягкими тканями и слизью.

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Однако характер таких процессов при этих двух заболеваниях отличается. К такому выводу пришли ученые, исследовав аносмию как один из самых распространенных симптомов COVID-19, сообщает Science Alert.

По словам экспертов, много пациентов с коронавирусом жаловались на внезапную потерю обоняния, а уже через неделю или две спустя говорили о внезапном или полном возвращении к нормальному состоянию.

Аносмия является одним из распространенных симптомов COVID-19

В частности, большинство зараженных утверждали, что их нос был чистым, поэтому потерю ощущения запаха нельзя было назвать заложенностью. Тогда как для других аносмия была длительной.

Благодаря компьютерной томографии носа и пазух пациентов, испытывающих такой симптом при COVID-19, исследователи обнаружили, что часть носа, которая вырабатывает нюх, блокируется спухлими мягкими тканями и слизью. При том другая часть имеет нормальный вид, и у пациентов нет проблем с дыханием через нос.

Первоначально ученые предположили, что коронавирус может заражать и разрушать обонятельные нейроны – клетки, передающие сигнал от молекулы аромата в носу в область мозга, где сигналы интерпретируются как "запах".

Однако другое исследование показало, что белки ACE2, необходимые COVID-19 для проникновения в клетки, не были выявлены на обонятельных нейронах, их обнаружены в "сустентакулярных клетках", которые поддерживают эти нейроны.

Люди с коронавирусом страдают аносмией

"Эти клетки, вероятно, будут теми, которые повредят вирус, и иммунный ответ вызовет отек области, но оставит обонятельные нейроны нетронутыми. Когда иммунная система справится с вирусом, отек спадет, и молекулы аромата будут иметь четкий путь к своим невредимым рецепторов, а обоняние вернется к норме", – поясняют эксперты.

Они считают, что в некоторых случаях обоняние не возвращается из-за воспаления в других системах организма человека, инфицированного коронавирусом. Ученые добавляют, что восстановление обоняния намного медленнее, так как обонятельные нейроны требуют время для регенерации из запаса стволовых клеток в слизистой оболочке носа.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики из США утверждают, что люди европейского происхождения почти в 3-6 раз чаще испытывают потерю обоняния (аносмия) и вкуса при заражении коронавирусной инфекцией, чем остальные жители Земли.