Ученые обнаружили возможную связь коронавируса с группой крови

Мирослав Семенюк Пульмонология 02:00, 5.03.2021

Носители второй группы крови имеют больше шансов заразиться коронавирусом.

Как говорится в публикации в журнале Американского общества гематологии, ученые-медики из Бостона провели исследование о взаимодействии вируса SARS-CoV-2 с эритроцитами.

Для прикрепления к клеткам-хозяевам вирус применяет белковый комплекс RBD, а легкость заражения зависит от силы его связывания.

Авторы эксперимента оценили количество антигенов RBD на респираторных клетках (это клетки эпителия, который выстилает стенки легочных альвеол, и именно через них осуществляется газообмен) и красных кровяных тельцах у людей с I, II и III группами крови.

Как оказалось, RBD предпочтительно связывается с респираторными клетками при II группе крови и не связывается с эритроцитами II группы крови или с респираторными клетками и красными кровяными тельцами других групп.

"Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках. Группа крови – это проблема, потому что она передается по наследству, и мы не можем ее изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики", – сказал ведущий автор исследования доктор Шон Стоуэлл.

Тем не менее, исследователи указывают, что результаты эксперимента не могут однозначно прогнозировать течение коронавируса у пациентов с разными группами крови, поскольку тяжесть заболевания связана со многими факторами. Однако их работа объясняет некоторое влияние группы крови на инфекцию COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди со второй группой (А) крови в 1,2 раза чаще заболевают коронавирусной инфекцией, а люди с первой группой (О) – в 1,3 раза реже. При этом возраст и пол не оказывают влияния на это распределение.

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