Ученые обнаружили в водорослях вещество, которое может облегчить течение коронавируса

Экстракт водоросли спирулины может облегчить течение болезни у пациентов с COVID-19. Это вещество снижает вероятность развития осложнений и повреждения органов, что является основной причиной смертности от коронавируса.

К такому выводу в результате исследования пришли ученые из Израиля и Исландии, пишет Jerusalem Post. Они выяснили, что спирулина на 70% эффективна в подавлении сигнального белка иммунной системы.

У некоторых пациентов коронавирус вызывает чрезмерное выделение молекул цитокинов TNF-a, что негативно влияет на работу органов и может привести к летальному исходу. Такой же эффект на организм оказывает вирус гриппа.

Экстракт спирулины способен подавить высвобождение этих молекул. Отмечается, что речь идет о спирулине, которую подвергли фотосинтезу.

"Если вы контролируете или можете уменьшить чрезмерное высвобождение TNF-a, вы в конечном итоге сможете снизить смертность", – сказал Асаф Цахор, ведущий автор исследования.

По мнению ученых, водоросль является натуральным веществом и не должна вызывать никаких побочных эффектов.

Если эффективность спирулины будет доказана, ее можно будет использовать против других коронавирусов и гриппа. Теперь команда исследователей надеется провести клинические испытания на людях.

"Мы надеемся, что это исследование побудит сообщества регулирующих органов, инвесторов и фармацевтические компании вкладывать больше ресурсов и уделять больше внимания натуральным методам лечения. Потенциал невероятен", – отметил Асаф Цахор.

Напомним, на Закарпатье выявили новые симптомы COVID-19, которые ранее не наблюдались у пациентов. Мутация вызвала рвоту, диарею и потерю слуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что пациенты с коронавирусом, потерявшие вместе с заражением обоняние и вкус, могут не ощущать их даже через пять месяцев после выздоровления.