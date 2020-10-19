Ученые обнаружили уязвимое место коронавирусов

Три опасных коронавируса SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 и MERS-CoV могут иметь одни и те же уязвимые места, что позволяет создать универсальное лекарственное средство против этих инфекций.

Такого мнения придерживаются ученые Института биомедицинских наук Университета штата Джорджия в США. В своей статье, опубликованной в Science, они описали лекарственную мишень, общую для вирусов, которые вызывают COVID-19 и SARS.

Отмечается, что в ходе научного эксперимента исследователи нашли более 300 белков, которые продуцирует заражаемая клетка и которые взаимодействуют с SARS-CoV-2. Из них было определен 20 молекул, влияющих на то, сколько вирусных частиц каждого из трех коронавирусов синтезируется внутри клеток человека.

У коронавирусов ученые нашли уязвимое место

К этим белкам специалисты отнесли Tom70, взаимодействующий с коронавирусным геном Orf9b, который принадлежит и SARS-CoV-1, и SARS-CoV-2.

По словам ученых, Тom70 – это митохондриальный фермент, участвующий в перемещении белковых молекул в митохондрии из цитозоля. Также он играет роль в активации митохондриальных сигнальных белков, которые обеспечивают защиту против вирусных инфекций. При этом специалисты говорят, что Tom70 "играет на руку" коронавирусам, а комплекс Tom70-Orf9b может быть использован как "мишень для противовирусных препаратов широкого спектра действия".

Лекарственная мишень в их научной статье описывается как молекула или комплекс молекул, принадлежащих патогену или организму-хозяину, на который действует лекарственное средство, обеспечивая терапевтический эффект.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о резком сокращении количества заболевших гриппом в мире на фоне пандемии коронавируса.

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