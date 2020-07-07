Ученые обнаружили "тихий" иммунитет от COVID-19: как он проявился

У трех четвертей людей, которые контактировали с зараженным коронавирусом (COVID-19) мог выработаться "тихий" иммунитет от болезни.

Поэтому настоящее число зараженных может быть в разы больше, говорится в новом исследовании ученых, передает The Daily Mail.

Исследователи пояснили, что проводимые тесты ищут специфические антитела в крови, а не борющиеся с инфекцией Т-клетки в "памяти" крови. Новые результаты исследования показали, что у шести из восьми человек, кто проживал одной семьей с больным COVID-19, был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Однако были отрицательные результаты при тестировании на антитела к вирусу в крови. После проверки крови на иммунитет Т-клеток было установлено, что люди переболели COVID-19 в легкой форме.

"Наши результаты показывают, что эпидемиологические данные, основанные только на обнаружении антител к SARS-CoV-2, могут привести к существенной недооценке воздействия вируса", – говорится в исследовании.

Ученые предположили, что до 10% населения могут иметь иммунитет к вирусу – основываясь на анализах антител крови, которые выявляют антитела, вырабатываемые В-клетками крови.

Отмечается, что Т-клетки – это главное оружие организма, которое они выделяются из белых кровяных клеток в костном мозге, чтобы убивать вирусы, когда иммунная система нуждается в дополнительной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что коллективный иммунитет от COVID-19 может быть вдвое выше.