Ученые обнаружили слабые места коронавируса: служат мишенями для антител

Ученые Манчестерского университета в Великобритании провели исследование и определили слабые места COVID-19, которые выступают в качестве мишеней для антител.

Статья ученых опубликована в журнале Annals of the Rheumatic Diseases. Отмечается, что они способны активировать иммунный ответ.

В исследовании приняли участие 20 пациентов. У них был диагностирован дерматомиозит. Это тяжелое аутоиммунное заболевание, которое поражает соединительную и мышечную ткани. Ученые проанализировали, какие антитела являются уникальными или в большом количестве обнаруживаются у тех, кому был поставлен диагноз дерматомиозит.

Исследователи сосредоточились на тех антителах, которые нацелены на коронавирусы. Оказалось, что у пациентов с дерматомиозитом имеется большое количество антител, направленных на десять специфических срезов белков у трех видов коронавирусов летучих мышей.

Ученые сравнили аминокислотные последовательности в этих срезах, и пришли к выводу, что антитела способны подавлять размножение вируса. Таким образом, наличие "белков-мишеней" поможет в выработке наиболее эффективной вакцины против коронавирусной инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире участились случаи диагностирования у детей болезни Кавасаки. Ученые допускают связь опасного синдрома с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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