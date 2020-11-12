Ученые обнаружили скрытый ген в коронавирусе

В коронавирусе SARS-CoV-2 обнаружен ранее неизвестный скрытый ген.

Как сообщает Phys.org, новый ген ORF3d нераспознаваем для иммунных Т-клеток, и это могло способствовать пандемическому масштабу вирусной инфекции.

Международная группа исследователей выяснила, что ORF3d способен вызывать сильный ответ антител у пациентов с COVID-19, что означает, что он кодирует белок, вырабатываемый в ходе инфицирования человека.

В коронавирусе обнаружили неизвестный ген pixabay.com

"Мы еще не знаем его функций и клинического значения. Но прогнозируем, что этот ген не будет обнаружен клеточным иммунитетом, в отличие от гуморального иммунитета, где защитные функции выполняют молекулы, находящиеся в плазме крови, а не клеточные элементы", – отметили ученые.

В РНК-геноме коронавируса содержится около 15 генов – участков РНК, в которых закодирована аминокислотная последовательность того или иного белка. Каждой аминокислоте соответствует определенная комбинация из трех нуклеотидов, называемых триплетами. Последовательность из триплетов, способная кодировать белок, называется открытой рамкой считывания (ORF).

В некоторых ситуациях смещение на один или два нуклеотида порождает внутри гена новую рамку считывания, которая кодирует совершенно другую аминокислотную последовательность.

Перекрывающиеся ORF сложно идентифицировать в генетических последовательностях, поскольку системы геномного сканирования могут пропускать их при просмотре строк генетического кода. Системы обычно запрограммированы на выделение отдельных генов, но не всегда отображают общую картину. В контексте таких вирусов, как SARS-CoV-2, это может создавать серьезную "слепую зону".

Ученые обратили внимание на ORF3d, поскольку он кодировал слишком длинную пептидную цепь, чем если бы это была случайная рамка считывания.

С начала года исследователи пытаются разобраться в генетической структуре вируса, но многое еще остается неизвестным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бельгийские ученые заявили, что ламы могут спасти от COVID-19. "Лечебные свойства" животных они доказали, исследуя возможность с помощью их антител побеждать другие коронавирусы – SARS и MERS.

Американские ученые во время исследований смогли получить из организма лам, как они утверждают, действенное вещество для борьбы с коронавирусной инфекцией.