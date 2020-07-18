Ученые обнаружили шесть видов коронавируса: симптомы у всех разные

Коронавирус (COVID-19) представлен в шести различных формах, и у каждой есть своя группа симптомов.

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Как пишет Daily Mail, в Королевском колледже Лондона разработали приложение COVID Symptom Study для прогнозирования того, каким пациентам потребуется госпитализация на основании их ранних симптомов.

Исследователи изучили, проявляются ли определенные симптомы вместе. Они использовали данные, собранные от 1600 пациентов с коронавирусом в Великобритании и США в период с марта по апрель.

У каждого типа COVID-19 есть своя группа симптомов

Оказалось, что тремя основными симптомами являются непрерывный кашель, лихорадка и потеря обоняния, среди других – головные боли и диарея.

Существует три "тяжелых" кластера: первый вызывает усталость, второй – путаницу сознания, а последний – проблемы с брюшной полостью и дыханием.

Команда обнаружила, что пациенты с большей вероятностью имели эти тяжелые типы COVID-19, если они были старше или имели избыточный вес.

Ученые разработали программу, чтобы предсказать, в какой кластер попадает пациент, и оценить риск госпитализации на основании его возраста, пола, индекса массы тела и ранее существовавших заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчины, темнокожие, люди старше 65 лет, диабетики или малообеспеченные подвергаются наибольшему риску смерти в случае заражения коронавирусом.

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