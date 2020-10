Ученые обнаружили признак, позволяющий предсказать смерть от COVID-19

По повреждением правой части сердца у больных с коронавирусной инфекцией можно предсказать повышенный риск смерти пациента.

Такой способ прогнозирования нежелательного исхода болезни определили ученые из Медицинского колледжа Weill Cornell в Нью-Йорке. Об их исследовании пишет Journal of the American College of Cardiology.

Отмечается, что в научном эксперименте приняли участие 510 пациентов с подтвержденным коронавирусом, которым провели эхокардиографию. Их средний возраст составлял 64 года, и две трети были мужчинами.

Ученые считают, что смертность от COVID-19 можно предугадать по повреждением правой части сердца у больного

В результате у 35 добровольцев специалисты выявили дилатацию правого желудочка, то есть увеличение объема камеры сердца без изменения толщины сердечной стенки. Тогда как у 15 процентов этих пациентов наблюдалась дисфункция желудочка, который сокращался значительно ниже нормы.

Ученые пришли к выводу, что люди, у которых наблюдаются нарушения в сократительной способности правого желудочка, в среднем в 2,5 раза чаще умирают от осложнений, вызванных COVID-19. При дилатации же риск летального исхода возрастает в 1,43 раза.

По словам авторов исследования, правый желудочек нагнетает кровь в легкие для насыщения кислородом, поэтому воспаления, которые затрагивают нижние отделы респираторной системы, непосредственно влияют на насосную функцию сердца. Это, в частности, происходит за счет увеличения сопротивления кровотоку.

Специалисты предполагают, что ни один другой стандартный маркер тяжелого риска коронавирусной болезни не предсказывал смертность так, как дисфункция правого желудочка.

