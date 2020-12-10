Ученые обнаружили новый симптом коронавируса, связанный с глазами

Одним из значимых ранних симптомов коронавируса (COVID-19) являются воспаленные глаза.

Как пишет журнал BMJ Open Ophthalmology, исследование провели ученые из Университета Англия Раскин (ARU). Они опросили 83 пациентов с подтвержденным коровирусом и составили список ранних симптомов.

81% опрошенных указали, что около двух первых недель имели проблемы с глазами. У 18% была светобоязнь или повышенная светочувствительность, у 17% – зуд в глазах, а у 16% – боль в глазах.

Воспаленные глаза являются еще одним симптомом COVID-19 pixabay.com

При этом ни один из пациентов не говорил о слизистых выделениях или резях в глазах, которые характерны при бактериальных инфекциях.

По мнению исследователей, нужно четко отличать конъюнктивит от коронавирусной инфекции, а боль в глазах признать значимым симптомом раннего проявления COVID-19.

Ученые отметили, что результаты их работы указывают на еще один возможный путь проникновения коронавируса в организм.

Как писал OBOZREVATEL, о высоком риске продолжительного течения коронавируса свидетельствуют шесть симптомов: усталость, головная боль, непрекращающийся кашель, боль в горле, одышка и потеря обоняния.

Ранее швейцарские ученые описали самые длительные симптомы у пациентов с COVID-19.