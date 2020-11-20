Ученые назвали заболевания, увеличивающие риск кровоизлияния в мозг при COVID-19

Они назвали людей, которые могут быть в зоне риска осложнения течения инфекции

У пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые страдают гипертонией и диабетом, повышенный риск опасных для жизни неврологических осложнений – кровотечений в мозг или инсульта.

К такому выводу пришла команда ученых-медиков из Медицинской школы Перелмана при Университете Пенсильвании (США). Исследованием руководил доктор Колби Фриман, сообщает Mirror.

По словам специалистов, у людей с высоким кровяным давлением или диабетом, в случае заражения COVID-19, чаще развиваются "потенциально смертельные осложнения мозга".

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Врачи подчеркнули, что сперва вирус атакует клетки в дыхательной системе, что приводит к воспалению легких и подвергает людей риску заражения пневмонией. Однако, как известно, инфекция влияет и на другие системы организма.

Так, в исследовании взяли участие 1357 человек с подтвержденным COVID-19. При этом из 81 пациента, прошедшего сканирование мозга, 18 (чуть более одного из пяти) имели неотложные или критические состояния, включая инсульты, кровоизлияния в мозг и закупорку кровеносных сосудов. Авторы сообщили, что у половины этих пациентов ранее было в анамнезе высокое артериальное давление и/или диабет второго типа. Три пациента с критическими результатами умерли при госпитализации.

Ученые-медики отметили, что наиболее распространенными причинами для этой "процедуры" были изменения психического состояния пациентов, а также наличие у них неврологических проблем – связанных с нарушением речи и зрения.

"Воздействие Covid-19 распространяется далеко за пределы грудной клетки. Хотя осложнения со стороны мозга редки, они становятся все более частым и потенциально разрушительным последствием инфекции COVID-19", – сделал вывод доктор Фриман.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медики из Университетской клиники Гaмбург-Эппендорф в Германии обнаружили следы коронавируса у большинства пациентов, которые скончались от этой инфекции.

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