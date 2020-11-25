Ученые назвали возможный первый признак коронавируса

У больного коронавирусом возникают сухость и неприятные ощущения в носу еще до того, как он теряет возможность чувствовать запахи и ощущать вкус еды.

По мнению группы испанских ученых из университетов Барселоны и Мурсии, это один из тех симптомов COVID-19, который возникает на ранней стадии заболевания и может быть почти незаметным. Подробно об их работе, которая еще не прошла рецензирование, говорится на сайте препринтов medRxiv.

Специалисты исследовали так называемые назальные симптомы в группе из 35 человек, в которую вошли больные разного пола и возраста. Их результаты сравнили с контрольной группой.

Сухость и неприятные ощущения в носу могут возникнуть еще до потери обоняния у зараженного COVID-19

Как поясняют ученые, попадание патогена в эпителий слизистой дыхательных путей и захвата вирусом бокаловидных клеток приводит к нарушению слизистого барьера. Из-за уменьшения количества муцина (слизь, которая защищает стенки желудка от действия соляной кислоты и раздражающих веществ пищи. – Ред.) не только снижается обонятельная чувствительность, но и возникают неприятные ощущения в носу и рту, в том числе сухость.

"Симптомы оценивали по реакции отсутствия/присутствия. Более 68% пациентов сообщили хотя бы об одном "назальном" симптоме. Клиническая группа чувствовала "странные ощущения в носу" и чрезмерную сухость гораздо чаще, чем контрольная (15%). 52% пациентов (но только 3% из контрольной группы) сообщили о симптоме, который они описали как "носовой душ". Назальные симптомы обычно сочетались с аносмией (потеря обоняния) и гипосмией (снижение обоняния), а также агевзией (полная потеря вкусовой функции языка) или гипогевзией (нарушение вкуса). Они проявлялись в основном до или вместе с другими симптомами COVID-19 и продолжались в среднем 12 дней", – пояснили исследователи.

Потеря обоняния и вкуса – наиболее частые признаки заражения коронавирусом

Они добавили, что в общем на потерю обоняния и вкуса жаловались 85% и 80% зараженных коронавирусом соответственно.

Испанские ученые считают, что выводы их работы важны, поскольку описанные симптомы хоть и не смертельны, но свидетельствуют о заболевании. Они говорят, что такие признаки следует включить в протоколы ранней диагностики COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-анестезиолог, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров рассказал, что делать при потере обоняния у больных коронавирусом.