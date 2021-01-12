Ученые назвали возможные главные последствия COVID-19

Марина Лисничук Пульмонология 05:00, 12.01.2021 Обновлено: 07:16, 12.01.2021

Повышенная усталость является одним из главных долгосрочных последствий перенесенного коронавируса. Также бывшие больные жалуются на проблемы со сном, тревожность и депрессию.

Все это люди могут испытывать в течение не менее шести месяцев после выздоровления. К такому выводу пришли китайские ученые медики, результаты их исследования опубликовал журнал The Lancet.

Свои выводы специалисты обосновывают изучением данных 1733 пациентов с COVID-19, которые были выписаны из больницы Цзинь Инь-Тань в Ухане с 7 января по 29 мая прошлого года. Отмечается, что 75% из них нужен был дополнительный кислород, однако к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких) врачи их не подключали.

Сильное чувство усталости является одним из главных последствий перенесенного COVID-19

Средний возраст пациентов составлял 57 лет, и 897 из них были мужчинами. Наблюдение за участниками исследования ученые продолжили с 16 июня по 3 сентября 2020-го. Люди были опрошены с помощью серии анкет для оценки симптомов и качества жизни, связанного со здоровьем, прошли медицинский осмотр и физические нагрузки, а также сдали анализы и тесты на наличие коронавируса.

Так, через 6 месяцев после COVID-19 наиболее частыми последствиями болезни у них были:

  • утомляемость и мышечная слабость (63%, 1038 из 1655 человек);

  • проблемы со сном (26%, 437 из 1655);

  • тревога или депрессия (23%, 367 из 1617).

"Пациенты, которые были более тяжело больны во время пребывания в медучреждении, имели более серьезные нарушения диффузионной способности легких и аномальные проявления на изображениях грудной клетки. Они являются основной целевой группой для исследования долгосрочного выздоровления после COVID-19", – констатируют ученые из Китая.

Бывшие зараженные COVID-19 часто жалуются на проблемы со сном и депрессию после перенесенной болезни

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