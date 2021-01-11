Ученые назвали возможную причину заразности мутанта COVID-19

Новый мутированный штамм коронавируса, впервые обнаруженный в Великобритании, на 70 процентов более заразен первого, возможно, потому что он быстрее размножается в горле инфицированного человека.

К такому выводу пришли специалисты Службы общественного здравоохранения Англии и Бирмингемского университета. О результатах их исследования пишет Daily Mail.

По словам ученых, мазки, взятые из носа и горла пациентов с COVID-19 с последним штаммом B.1.1.7, имели "высокую вирусную нагрузку" от 10 до 1000 раз по сравнению с образцами больных исходным штаммом. Это якобы свидетельствует о более тяжелом случае вируса и о том, почему он передается легче.

Ученые объяснили, почему мутант COVID-19 заразнее первого штамма

Возглавляющий исследование профессор Майкл Кидд говорит, что полученные данные могут помочь объяснить, как "британский" мутант COVID-19 размножается у каждого человека, которого он заражает. Хотя подчеркнул, что при этом "трудно объяснить", почему вирус распространяется так быстро.

"Очевидно, что более высокие вирусные нагрузки, полученные из образцов нового варианта, с указанием неопределяемой вирусной мишени S-гена, могут определять заразность субъектов и, следовательно, способность вируса, который будет передаваться дальше", – говорится в научной статье по исследованию, которое еще предстоит рецензировать.

Также утверждается, что невозможно объяснить причину увеличения передачи вируса исключительно в новом варианте из-за других факторов, которые могут распространять вирус быстрее, включая "поведенческие факторы человека".

Ученые подчеркивают: в этом случае обнадеживает то, что вирусологи и эксперты в области общественного здравоохранения считают, что вакцины, производимые AstraZeneca, Pfizer и Moderna, по-прежнему будут эффективны против нового варианта коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выступили с предостережением, что новый штамм COVID-19 может не распознаваться тестами.

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